"Still Walking With Me", новое видео JOE BONAMASSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из грядущего альбома, выходящего в этом году. Продюсировал материал Kevin Shirley (IRON MAIDEN, THE BLACK CROWES, JOURNEY) а со-автором был Tom Hambridge (Buddy Guy, ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD).







