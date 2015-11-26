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Видео с выступления TREMONTI



Mark Tremonti (Alter Bridge, Creed) выступил на германском фестивале Wacken Open Air летом 2018 года со своим сольным проектом TREMONTI. Профессиональное видео с выступления доступно ниже.











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