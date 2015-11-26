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Tremonti

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22 мар 2019 : 		 Видео с выступления TREMONTI

30 янв 2019 : 		 Новое видео TREMONTI

28 сен 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 июн 2018 : 		 TREMONTI исполняют METALLICA на гитарах Hello Kity

1 июн 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 май 2018 : 		 Акустика от TREMONTI

15 май 2018 : 		 Лирик-видео TREMONTI

17 апр 2018 : 		 Новое видео TREMONTI

7 апр 2018 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

29 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI

2 фев 2018 : 		 TREMONTI на Napalm Records

22 фев 2017 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

4 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TREMONTI

20 фев 2016 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле

15 сен 2015 : 		 Видео с выступления TREMONTI

12 июн 2015 : 		 Концертное видео TREMONTI

31 мар 2015 : 		 TREMONTI планируют сразу два альбома

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

18 мар 2015 : 		 Выход нового альбома TREMONTI отложен

4 мар 2015 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в мае

11 фев 2015 : 		 Семплы новых песен TREMONTI

23 дек 2014 : 		 TREMONTI завершили запись

28 окт 2014 : 		 WOLFGANG VAN HALEN записывает бас для нового альбома TREMONTI

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом LESLIE WEST с участием MARK TREMONTI

17 янв 2013 : 		 Новое видео TREMONTI
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Видео с выступления TREMONTI



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Mark Tremonti (Alter Bridge, Creed) выступил на германском фестивале Wacken Open Air летом 2018 года со своим сольным проектом TREMONTI. Профессиональное видео с выступления доступно ниже.

TREMONTI Live At Wacken Open Air 2018; HQ Video Streaming




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