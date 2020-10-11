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Tremonti

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14 окт 2020 : 		 MARK TREMONTI начнёт запись осенью

2 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления TREMONTI

18 май 2020 : 		 TREMONTI работает с ERIC GALES

14 фев 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назвал гитариста METALLICA «богом рока»: «Он ведёт себя на сцене так, как я бы сам хотел себя вести»

22 мар 2019 : 		 Видео с выступления TREMONTI

30 янв 2019 : 		 Новое видео TREMONTI

28 сен 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 июн 2018 : 		 TREMONTI исполняют METALLICA на гитарах Hello Kity

1 июн 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 май 2018 : 		 Акустика от TREMONTI

15 май 2018 : 		 Лирик-видео TREMONTI

17 апр 2018 : 		 Новое видео TREMONTI

7 апр 2018 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

29 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI

2 фев 2018 : 		 TREMONTI на Napalm Records

22 фев 2017 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

4 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TREMONTI

20 фев 2016 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле

15 сен 2015 : 		 Видео с выступления TREMONTI

12 июн 2015 : 		 Концертное видео TREMONTI

31 мар 2015 : 		 TREMONTI планируют сразу два альбома

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

18 мар 2015 : 		 Выход нового альбома TREMONTI отложен

4 мар 2015 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в мае

11 фев 2015 : 		 Семплы новых песен TREMONTI
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MARK TREMONTI начнёт запись осенью



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MARK TREMONTI в недавнем разговоре с Myglobalmind подтвердил, что работает над новым сольным альбомом:

«Мой продюсер живёт в Орландо, а Myles последние пару месяцев писал свой сольник. Он закончил всё буквально пару дней назад, так что следующим в студию отправлюсь я, будет это в ноябре-декабре. Когда всё будет сделано, мы с Myles'ом начнём сочинять материал для нового альбома ALTER BRIDGE, пока будем играть концерты с сольными проектами. Вот тогда и начнём собирать идеи для нового альбома ALTER BRIDGE».

Относительно того, когда стоит ждать нового альбома TREMONTI, Mark ответил:

«О, я далеко от этого, я бы сказал, где-то песнях в 14. Мне надо тем двадцать, перед тем как я решу, что войдёт в альбом. Это не вопрос того, какая песня хорошая, а какая нет, это вопрос того, какая песня работает и имеет хороший динамический диапазон».

ALTER BRIDGE



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