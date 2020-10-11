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MARK TREMONTI начнёт запись осенью



MARK TREMONTI в недавнем разговоре с Myglobalmind подтвердил, что работает над новым сольным альбомом:



«Мой продюсер живёт в Орландо, а Myles последние пару месяцев писал свой сольник. Он закончил всё буквально пару дней назад, так что следующим в студию отправлюсь я, будет это в ноябре-декабре. Когда всё будет сделано, мы с Myles'ом начнём сочинять материал для нового альбома ALTER BRIDGE, пока будем играть концерты с сольными проектами. Вот тогда и начнём собирать идеи для нового альбома ALTER BRIDGE».



Относительно того, когда стоит ждать нового альбома TREMONTI, Mark ответил:



«О, я далеко от этого, я бы сказал, где-то песнях в 14. Мне надо тем двадцать, перед тем как я решу, что войдёт в альбом. Это не вопрос того, какая песня хорошая, а какая нет, это вопрос того, какая песня работает и имеет хороший динамический диапазон».







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