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MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке



MARK TREMONTI в интервью "The Mistress Carrie Podcast" коснулся темы смерти Эдди Ван Халена и Джеффа Бека:



«Это сводит с ума. Эдди Ван Хален, возможно, самый известный гитарист всех времён и один из самых узнаваемых исполнителей. Он изменил процесс игры на гитаре.



Я помню ту самую секунду, когда услышал новость [о смерти Эдди]. По-моему, это одно из тех мгновений, которое остаётся с тобой до конца. Это как вы помните, когда вы включили новости и услышали об 11 сентября, вы точно знаете, где вы были. То же самое было, когда я узнал о смерти Эдди.



Джефф Бек — на горе Рашмор в списках лучших гитаристов всех времён. Он незаменим. Нет никого такого же... Я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал: "Да, он звучит как Джефф Бек". Никто так не говорит. Он был прекрасен... Он был одним из самых эмоциональных музыкантов на свете. Я видел его вживую в Орландо в House Of Blues, и это было потрясающе, какие эмоции ты испытываешь, когда смотришь, как играет кто-то настолько сильный!»







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