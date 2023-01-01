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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 103
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 36
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 13
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Tremonti

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23 июл 2021 : 		 Новое видео TREMONTI

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30 дек 2020 : 		 MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года

18 ноя 2020 : 		 MARK TREMONTI: «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»

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MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке



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MARK TREMONTI в интервью "The Mistress Carrie Podcast" коснулся темы смерти Эдди Ван Халена и Джеффа Бека:

«Это сводит с ума. Эдди Ван Хален, возможно, самый известный гитарист всех времён и один из самых узнаваемых исполнителей. Он изменил процесс игры на гитаре.

Я помню ту самую секунду, когда услышал новость [о смерти Эдди]. По-моему, это одно из тех мгновений, которое остаётся с тобой до конца. Это как вы помните, когда вы включили новости и услышали об 11 сентября, вы точно знаете, где вы были. То же самое было, когда я узнал о смерти Эдди.

Джефф Бек — на горе Рашмор в списках лучших гитаристов всех времён. Он незаменим. Нет никого такого же... Я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал: "Да, он звучит как Джефф Бек". Никто так не говорит. Он был прекрасен... Он был одним из самых эмоциональных музыкантов на свете. Я видел его вживую в Орландо в House Of Blues, и это было потрясающе, какие эмоции ты испытываешь, когда смотришь, как играет кто-то настолько сильный!»




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