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Tremonti

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18 ноя 2020 : 		 MARK TREMONTI: «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»

14 окт 2020 : 		 MARK TREMONTI начнёт запись осенью

2 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления TREMONTI

18 май 2020 : 		 TREMONTI работает с ERIC GALES

14 фев 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назвал гитариста METALLICA «богом рока»: «Он ведёт себя на сцене так, как я бы сам хотел себя вести»

22 мар 2019 : 		 Видео с выступления TREMONTI

30 янв 2019 : 		 Новое видео TREMONTI

28 сен 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 июн 2018 : 		 TREMONTI исполняют METALLICA на гитарах Hello Kity

1 июн 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 май 2018 : 		 Акустика от TREMONTI

15 май 2018 : 		 Лирик-видео TREMONTI

17 апр 2018 : 		 Новое видео TREMONTI

7 апр 2018 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

29 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI

2 фев 2018 : 		 TREMONTI на Napalm Records

22 фев 2017 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

4 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TREMONTI

20 фев 2016 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле

15 сен 2015 : 		 Видео с выступления TREMONTI

12 июн 2015 : 		 Концертное видео TREMONTI

31 мар 2015 : 		 TREMONTI планируют сразу два альбома

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

18 мар 2015 : 		 Выход нового альбома TREMONTI отложен

4 мар 2015 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в мае
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MARK TREMONTI: «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»



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MARK TREMONTI в недавнем интервью греческому TV WAR рассказал о своих самых любимых пластинках.

SLAYER — "Reign In Blood"

«Это мой третий номер на все времена. Я считаю, что он мог бы быть лучшим альбомом из всех для гитарных риффов. Вокал Tom'a Araya чумовой, злой и очень агрессивный. Когда я был подростком, меня это очень пугало. Я хотел найти что-то самое тяжёлое, и на этой пластинке я нашёл то, что искал. Когда родители зашли в мою комнату, мне приходилось здорово убавлять громкость (смеётся). Так что определённо та пластинка оказала большое влияние на мое взросление».

METALLICA — "Master Of Puppets"

«Это моя любимая пластинка всех времён. Я слушал альбом тысячи раз. Именно она превратила меня в фаната музыки. Я слушал BEASTIE BOYS, J. GEILS BAND — всё то, что было популярно на радио, а потом мне в руки попал этот диск, и с этого момента я стал металлистом, стал искать всё самое тяжёлое, что мог найти. И я считаю, что альбом METALLICA "Master Of Puppets" — лучший из METALLICA. Любая песня — это 10 из 10».

MARK TREMONTI Says METALLICA





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