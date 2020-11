сегодня



MARK TREMONTI : «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»



MARK TREMONTI в недавнем интервью греческому TV WAR рассказал о своих самых любимых пластинках.



SLAYER — "Reign In Blood"



«Это мой третий номер на все времена. Я считаю, что он мог бы быть лучшим альбомом из всех для гитарных риффов. Вокал Tom'a Araya чумовой, злой и очень агрессивный. Когда я был подростком, меня это очень пугало. Я хотел найти что-то самое тяжёлое, и на этой пластинке я нашёл то, что искал. Когда родители зашли в мою комнату, мне приходилось здорово убавлять громкость (смеётся). Так что определённо та пластинка оказала большое влияние на мое взросление».



METALLICA — "Master Of Puppets"



«Это моя любимая пластинка всех времён. Я слушал альбом тысячи раз. Именно она превратила меня в фаната музыки. Я слушал BEASTIE BOYS, J. GEILS BAND — всё то, что было популярно на радио, а потом мне в руки попал этот диск, и с этого момента я стал металлистом, стал искать всё самое тяжёлое, что мог найти. И я считаю, что альбом METALLICA "Master Of Puppets" — лучший из METALLICA. Любая песня — это 10 из 10».













