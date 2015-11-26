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Tremonti

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23 июл 2021 : 		 Новое видео TREMONTI

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18 май 2020 : 		 TREMONTI работает с ERIC GALES

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1 июн 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 май 2018 : 		 Акустика от TREMONTI

15 май 2018 : 		 Лирик-видео TREMONTI

17 апр 2018 : 		 Новое видео TREMONTI

7 апр 2018 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

29 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI

2 фев 2018 : 		 TREMONTI на Napalm Records

22 фев 2017 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

4 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TREMONTI

20 фев 2016 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле

15 сен 2015 : 		 Видео с выступления TREMONTI
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|||| 13 авг 2021

Концертное видео TREMONTI



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"If Not For You", новое концертное видео группы TREMONTI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Marching In Time", выходящего 24 сентября на Napalm Records.

Трек-лист:

01. A World Away

02. Now And Forever

03. If Not For You

04. Thrown Further

05. Let That Be Us

06. The Last One Of Us

07. In One Piece

08. Under The Sun

09. Not Afraid To Lose

10. Bleak

11. Would You Kill

12. Marching In Time

TREMONTI Releases Official Live Video For 'If Not For You'





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