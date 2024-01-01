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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 46
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Tremonti

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1 дек 2024 : 		 MARK TREMONTI хочет стать писателем

30 окт 2024 : 		 Новое видео TREMONTI

20 сен 2024 : 		 Новое видео TREMONTI

7 авг 2024 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет зимой

24 июл 2024 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет зимой

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARK TREMONTI

19 дек 2023 : 		 Рождественский концерт MARK TREMONTI

28 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

14 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

28 сен 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MARK TREMONTI

26 июл 2023 : 		 Рождественский альбом от MARK TREMONTI

21 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI написал музыку для пинбола

18 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни Синатры

13 июн 2023 : 		 MARK TREMONTI думает о второй пластинке песен Синатры

18 фев 2023 : 		 MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке

20 дек 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет классику Фрэнка Синатры

2 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI не планирует биографию

28 июн 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни FRANK'a SINATRA'ы

31 май 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песню Фрэнка Синатры

23 май 2022 : 		 Сможет ли MARK TREMONTI узнать свои песни?

22 апр 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

21 мар 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

28 сен 2021 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

2 сен 2021 : 		 Концертное видео TREMONTI

13 авг 2021 : 		 Концертное видео TREMONTI

4 авг 2021 : 		 Новое видео TREMONTI
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MARK TREMONTI хочет стать писателем



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MARK TREMONTI в недавнем интервью признался, что один из его «самых желанных пунктов в списке желаний» — стать опубликованным автором. Он объяснил:

«Я написал одну законченную книгу под названием «Умирающая машина» [которая выступала в качестве дополнения к альбому "A Dying Machine" TREMONITI 2018 года], но она была написана в соавторстве с Джоном Ширли. На днях я только что закончил другую книгу, которую уже написал исключительно я. Кроме того, я в середине процесса — я где-то на 200 страниц углубился в роман, на завершение которого у меня, быть может, уйти целая вечность. Но я хочу, чтобы какое-нибудь издательство взяло меня под свое крыло, и посмотрим, что из этого выйдет. Так что сейчас это одна из моих самых больших целей в жизни.

И только подумайте, я путешествую по миру, смогу появляться в книжных магазинах в свои выходные дни и продвигать эти произведения. Я стану странствующим продавцом книг».




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