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MARK TREMONTI хочет стать писателем



MARK TREMONTI в недавнем интервью признался, что один из его «самых желанных пунктов в списке желаний» — стать опубликованным автором. Он объяснил:



«Я написал одну законченную книгу под названием «Умирающая машина» [которая выступала в качестве дополнения к альбому "A Dying Machine" TREMONITI 2018 года], но она была написана в соавторстве с Джоном Ширли. На днях я только что закончил другую книгу, которую уже написал исключительно я. Кроме того, я в середине процесса — я где-то на 200 страниц углубился в роман, на завершение которого у меня, быть может, уйти целая вечность. Но я хочу, чтобы какое-нибудь издательство взяло меня под свое крыло, и посмотрим, что из этого выйдет. Так что сейчас это одна из моих самых больших целей в жизни.



И только подумайте, я путешествую по миру, смогу появляться в книжных магазинах в свои выходные дни и продвигать эти произведения. Я стану странствующим продавцом книг».







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