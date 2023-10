сегодня



Новое видео от MARK TREMONTI



MARK TREMONTI сообщил о том, что 27 октября состоится выход его первого рождественского альбома, получившего название "Christmas Classics New & Old", в который вошли такие треки как:



01. The Most Wonderful Time Of The Year

02. Jingle Bells

03. The Christmas Song

04. Christmas Morning

05. The First Noel

06. Santa Claus Is Comin' To Town

07. Have Yourself A Merry Little Christmas

08. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

09. O Holy Night

