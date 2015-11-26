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Tremonti

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Видео с текстом от TREMONTI



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"Now And Forever", видео с текстом от группы TREMONTI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Marching In Time", выпущенного 24 сентября на Napalm Records.

Трек-лист:

01. A World Away

02. Now And Forever

03. If Not For You

04. Thrown Further

05. Let That Be Us

06. The Last One Of Us

07. In One Piece

08. Under The Sun

09. Not Afraid To Lose

10. Bleak

11. Would You Kill

12. Marching In Time

TREMONTI Releases Official Lyric Video For 'Now And Forever'














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