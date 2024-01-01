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MARK TREMONTI рад, что ROBERT PLANT оценил его кавер-версии Синатры



MARK TREMONTI в интервью Rick Beato рассказал о "Tremonti Sings Sinatra":



«Это одна из тех работ, которой я больше всего горжусь за всю свою карьеру. Это было самое приятное и удовлетворяющее меня дело. Я всегда говорю людям: я мог бы записать тысячу рок-пластинок, прежде чем некоторые из тех, кто услышал этот альбом и прокомментировал его, обратили бы на него внимание. Помню, Slash [из GUNS N' ROSES] дал нам отличную рекомендацию. Ему понравилось. И Paul Stanley из KISS говорил об этом онлайн. И я помню, как однажды я был на гастролях в Европе. И у меня был плохой день. Я забыл, в чем дело. Просто у меня было плохое настроение. И вот я схожу со сцены, беру телефон, а там мой приятель Том Робб. Он работает в охране Robert Plant [из LED ZEPPELIN] и METALLICA. Он просто потрясающий парень, мой хороший друг. Он такой: «Должен тебе сказать, я сопровождал Robert [Plant] на Bonnaroo, и я поставил ему твой диск с Frank Sinatra, и ему понравилось». Я такой: «Что? Robert Plant слушал мой диск с Синатрой?». И, конечно, я пытался продвинуть его, так что я сказал: «Не мог бы ты получить для меня цитату?» Я так и не получил этой цитаты, но просто знать, что Robert Plant послушал его и ему понравилось... Когда такое случалось с чем-либо, что я когда-либо делал?»







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