Новый альбом TREMONTI выйдет зимой



Группа TREMONTI сообщила о том, что новая пластинка получила название "The End Will Show Us How", и будет выпущена десятого января на Napalm Records:



01. The Mother, The Earth And I

02. One More Time

03. Just Too Much

04. Nails

05. It's Not Over

06. The End Will Show Us How

07. Tomorrow We Will Fail

08. I'll Take My Chances

09. The Bottom

10. Live In Fear

11. Now That I've Made It

12. All The Wicked Things







