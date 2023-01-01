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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 61
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 43
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 17
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
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Tremonti

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21 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI написал музыку для пинбола

18 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни Синатры

13 июн 2023 : 		 MARK TREMONTI думает о второй пластинке песен Синатры

18 фев 2023 : 		 MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке

20 дек 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет классику Фрэнка Синатры

2 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI не планирует биографию

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31 май 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песню Фрэнка Синатры

23 май 2022 : 		 Сможет ли MARK TREMONTI узнать свои песни?

22 апр 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

21 мар 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

28 сен 2021 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

2 сен 2021 : 		 Концертное видео TREMONTI

13 авг 2021 : 		 Концертное видео TREMONTI

4 авг 2021 : 		 Новое видео TREMONTI

23 июл 2021 : 		 Новое видео TREMONTI

10 июл 2021 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет осенью

30 дек 2020 : 		 MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года

18 ноя 2020 : 		 MARK TREMONTI: «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»

14 окт 2020 : 		 MARK TREMONTI начнёт запись осенью

2 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления TREMONTI

18 май 2020 : 		 TREMONTI работает с ERIC GALES

14 фев 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назвал гитариста METALLICA «богом рока»: «Он ведёт себя на сцене так, как я бы сам хотел себя вести»

22 мар 2019 : 		 Видео с выступления TREMONTI

30 янв 2019 : 		 Новое видео TREMONTI

28 сен 2018 : 		 Новая песня TREMONTI
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MARK TREMONTI написал музыку для пинбола



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MARK TREMONTI (Alter Bridge, Creed, Tremonti), обладатель премии «Грэмми», написал более десятка композиций для новых пинбольных игр Venom, которые впервые появятся на официальном стенде Stern Pinball (№ 3721) на выставке Stern Pop-Up Arcade в Marriott Marquis в Сан-Диего, Калифорния, с 19 по 23 июля.

Stern Pinball, Inc. и Marvel сотрудничают при создании новой линейки пинболов с участием одного из самых загадочных, сложных и культовых персонажей Marvel — Венома, готового посеять хаос. Пинбол Venom доступен в комплектациях Pro, Premium и Limited Edition (LE).

ALTER BRIDGE / CREED Guitarist MARK TREMONTI Provides Music For Venom Pinball Machine




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