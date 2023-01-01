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MARK TREMONTI написал музыку для пинбола



MARK TREMONTI (Alter Bridge, Creed, Tremonti), обладатель премии «Грэмми», написал более десятка композиций для новых пинбольных игр Venom, которые впервые появятся на официальном стенде Stern Pinball (№ 3721) на выставке Stern Pop-Up Arcade в Marriott Marquis в Сан-Диего, Калифорния, с 19 по 23 июля.



Stern Pinball, Inc. и Marvel сотрудничают при создании новой линейки пинболов с участием одного из самых загадочных, сложных и культовых персонажей Marvel — Венома, готового посеять хаос. Пинбол Venom доступен в комплектациях Pro, Premium и Limited Edition (LE).







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