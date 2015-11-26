сегодня



MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года



MARK TREMONTI в рамках программы "The Jasta Show" рассказал о том, что планирует запись сольного альбома:



«Конец года я отвожу под запись и буду ждать, когда будет вариант для выпуска. Потому что у нас ещё полно концертов с ALTER BRIDGE, которые были перенесены. Надеюсь, что мы сможем отыграть всё как планируется, и продолжить тур как нужно. И потом уже может выйти новая пластинка TREMONTI, то есть не раньше осени следующего года».













+0 -1



просмотров: 185

