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Tremonti

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30 дек 2020 : 		 MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года

18 ноя 2020 : 		 MARK TREMONTI: «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»

14 окт 2020 : 		 MARK TREMONTI начнёт запись осенью

2 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления TREMONTI

18 май 2020 : 		 TREMONTI работает с ERIC GALES

14 фев 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назвал гитариста METALLICA «богом рока»: «Он ведёт себя на сцене так, как я бы сам хотел себя вести»

22 мар 2019 : 		 Видео с выступления TREMONTI

30 янв 2019 : 		 Новое видео TREMONTI

28 сен 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 июн 2018 : 		 TREMONTI исполняют METALLICA на гитарах Hello Kity

1 июн 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 май 2018 : 		 Акустика от TREMONTI

15 май 2018 : 		 Лирик-видео TREMONTI

17 апр 2018 : 		 Новое видео TREMONTI

7 апр 2018 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

29 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI

2 фев 2018 : 		 TREMONTI на Napalm Records

22 фев 2017 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

4 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TREMONTI

20 фев 2016 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле

15 сен 2015 : 		 Видео с выступления TREMONTI

12 июн 2015 : 		 Концертное видео TREMONTI

31 мар 2015 : 		 TREMONTI планируют сразу два альбома

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

18 мар 2015 : 		 Выход нового альбома TREMONTI отложен
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MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года



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MARK TREMONTI в рамках программы "The Jasta Show" рассказал о том, что планирует запись сольного альбома:

«Конец года я отвожу под запись и буду ждать, когда будет вариант для выпуска. Потому что у нас ещё полно концертов с ALTER BRIDGE, которые были перенесены. Надеюсь, что мы сможем отыграть всё как планируется, и продолжить тур как нужно. И потом уже может выйти новая пластинка TREMONTI, то есть не раньше осени следующего года».

ALTER BRIDGE





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