MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года
MARK TREMONTI в рамках программы "The Jasta Show" рассказал о том, что планирует запись сольного альбома:
«Конец года я отвожу под запись и буду ждать, когда будет вариант для выпуска. Потому что у нас ещё полно концертов с ALTER BRIDGE, которые были перенесены. Надеюсь, что мы сможем отыграть всё как планируется, и продолжить тур как нужно. И потом уже может выйти новая пластинка TREMONTI, то есть не раньше осени следующего года».
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