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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 35
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 20
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
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Tremonti

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17 дек 2024 : 		 LAJON WITHERSPOON присоединился на сцене к MARK TREMONTI

12 дек 2024 : 		 MARK TREMONTI рад, что ROBERT PLANT оценил его кавер-версии Синатры

6 дек 2024 : 		 Новое видео TREMONTI

1 дек 2024 : 		 MARK TREMONTI хочет стать писателем

30 окт 2024 : 		 Новое видео TREMONTI

20 сен 2024 : 		 Новое видео TREMONTI

7 авг 2024 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет зимой

24 июл 2024 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет зимой

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARK TREMONTI

19 дек 2023 : 		 Рождественский концерт MARK TREMONTI

28 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

14 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

28 сен 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MARK TREMONTI

26 июл 2023 : 		 Рождественский альбом от MARK TREMONTI

21 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI написал музыку для пинбола

18 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни Синатры

13 июн 2023 : 		 MARK TREMONTI думает о второй пластинке песен Синатры

18 фев 2023 : 		 MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке

20 дек 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет классику Фрэнка Синатры

2 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI не планирует биографию

28 июн 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни FRANK'a SINATRA'ы

31 май 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песню Фрэнка Синатры

23 май 2022 : 		 Сможет ли MARK TREMONTI узнать свои песни?

22 апр 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

21 мар 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

28 сен 2021 : 		 Видео с текстом от TREMONTI
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LAJON WITHERSPOON присоединился на сцене к MARK TREMONTI



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LAJON WITHERSPOON присоединился на сцене к MARK TREMONTI 14 декабря во Флориде и исполнил композицию "This Christmas"




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