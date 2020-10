2 окт 2020



Профессиональное видео с выступления TREMONTI



Профессиональное видео с выступления TREMONTI, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Cauterize"

"You Waste Your Time"

"Another Heart"

"My Last Mistake"

"So You're Afraid"

"Catching Fire"

"Flying Monkeys"

"Radical Change"

"Bringer Of War"

"Throw Them To The Lions"

"A Dying Machine"

"Wish You Well"







