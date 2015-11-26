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Tremonti

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2 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления TREMONTI

18 май 2020 : 		 TREMONTI работает с ERIC GALES

14 фев 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назвал гитариста METALLICA «богом рока»: «Он ведёт себя на сцене так, как я бы сам хотел себя вести»

22 мар 2019 : 		 Видео с выступления TREMONTI

30 янв 2019 : 		 Новое видео TREMONTI

28 сен 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 июн 2018 : 		 TREMONTI исполняют METALLICA на гитарах Hello Kity

1 июн 2018 : 		 Новая песня TREMONTI

19 май 2018 : 		 Акустика от TREMONTI

15 май 2018 : 		 Лирик-видео TREMONTI

17 апр 2018 : 		 Новое видео TREMONTI

7 апр 2018 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

29 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI

2 фев 2018 : 		 TREMONTI на Napalm Records

22 фев 2017 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

4 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TREMONTI

20 фев 2016 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле

15 сен 2015 : 		 Видео с выступления TREMONTI

12 июн 2015 : 		 Концертное видео TREMONTI

31 мар 2015 : 		 TREMONTI планируют сразу два альбома

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

18 мар 2015 : 		 Выход нового альбома TREMONTI отложен

4 мар 2015 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в мае

11 фев 2015 : 		 Семплы новых песен TREMONTI

23 дек 2014 : 		 TREMONTI завершили запись
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|||| 2 окт 2020

Профессиональное видео с выступления TREMONTI



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Профессиональное видео с выступления TREMONTI, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Cauterize"
"You Waste Your Time"
"Another Heart"
"My Last Mistake"
"So You're Afraid"
"Catching Fire"
"Flying Monkeys"
"Radical Change"
"Bringer Of War"
"Throw Them To The Lions"
"A Dying Machine"
"Wish You Well"

TREMONTI Live At Wacken Open Air 2018; Pro-Shot Video



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