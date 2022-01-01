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Tremonti

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|||| 21 мар 2022

MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру



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MARK TREMONTI записал альбом "Tremonti Sings Sinatra", релиз которого намечен на 27 мая, а все вырученные от его продаж средства будут направлены в адрес NDSS. Видео на первый сингл доступно ниже, а полностью трек-лист альбома выглядит так:

01. I've Got You Under My Skin

02. I've Got The World On A String

03. I Fall In Love Too Easily

04. Wave

05. Fly Me To The Moon

06. Nancy (With The Laughing Face)

07. My Way

08. You Make Me Feel So Young

09. Luck Be A Lady

10. That's Life

11. Come Fly With Me

12. In The Wee Small Hours Of The Morning

13. The Song Is You

14. All Or Nothing At All

MARK TREMONTI Covers FRANK SINATRA Classics Backed By Members of SINATRA's Touring Band








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