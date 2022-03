21 мар 2022



MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру



MARK TREMONTI записал альбом "Tremonti Sings Sinatra", релиз которого намечен на 27 мая, а все вырученные от его продаж средства будут направлены в адрес NDSS. Видео на первый сингл доступно ниже, а полностью трек-лист альбома выглядит так:



01. I've Got You Under My Skin



02. I've Got The World On A String



03. I Fall In Love Too Easily



04. Wave



05. Fly Me To The Moon



06. Nancy (With The Laughing Face)



07. My Way



08. You Make Me Feel So Young



09. Luck Be A Lady



10. That's Life



11. Come Fly With Me



12. In The Wee Small Hours Of The Morning



13. The Song Is You



14. All Or Nothing At All



















+0 -1



просмотров: 190