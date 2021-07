сегодня



Новое видео TREMONTI



"If Not For You", новое видео группы TREMONTI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Marching In Time", выходящего 24 сентября на Napalm Records:



01. A World Away



02. Now And Forever



03. If Not For You



04. Thrown Further



05. Let That Be Us



06. The Last One Of Us



07. In One Piece



08. Under The Sun



09. Not Afraid To Lose



10. Bleak



11. Would You Kill



12. Marching In Time













