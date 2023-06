сегодня



MARK TREMONTI думает о второй пластинке песен Синатры



MARK TREMONTI в интервью Guitar Interactive обсудил выпущенный в мае 2022 "Tremonti Sings Sinatra":



«Пластинка песен Синатры была, вероятно, одной из самых приятных записей, которые я когда-либо создавал. С её помощью мы собрали более миллиона долларов. Я воочию убедился в том, что получается. И мне на самом деле это понравилось. 15 июля я выступаю в Чикаго. Каждое шоу собирает всё больше денег для благотворительной организации. Я пытаюсь убедить других артистов сделать что-то подобное, чтобы продолжать собирать средства. Так что если кто-то читает эти слова...»



На вопрос, есть ли вероятность того, что он запишет продолжение альбома "Tremonti Sings Sinatra", он ответил:



«Да. Примерно месяц назад я ездил в Нэшвилл и пел на торжественном открытии Sinatra Bar & [Lounge] в Нэшвилле. Я пел для [дочери Фрэнка] Тины Синатры и Чарльза Пигоуна, который управляет имуществом Синатры. И когда я пел "My Way", и моя жена была примерно в 6 метрах впереди меня, и Тина Синатра подошла и взяла её за руку, потому что я пел "My Way". И я подумал: "Это потрясающе". После шоу я разговаривал с Чарльзом Пигоном, который управляет семейным бизнесом. И он сказал: "Обращайтесь ко мне, когда придёт время для второй части". И я беседовал с Тришей Годвуд, которая была там, и она тоже хотела сделать вторую часть (он ссылается на тот факт, что Триша выпустила свой собственный альбом каверов Фрэнка Синатры "Let's Be Frank" в начале 2019 года). Так что, надеюсь, мы сможем с ней сотрудничать».







+0 -0



просмотров: 139