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*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 27
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 14
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Tremonti

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19 дек 2023 : 		 Рождественский концерт MARK TREMONTI

28 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

14 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

28 сен 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MARK TREMONTI

26 июл 2023 : 		 Рождественский альбом от MARK TREMONTI

21 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI написал музыку для пинбола

18 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни Синатры

13 июн 2023 : 		 MARK TREMONTI думает о второй пластинке песен Синатры

18 фев 2023 : 		 MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке

20 дек 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет классику Фрэнка Синатры

2 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI не планирует биографию

28 июн 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни FRANK'a SINATRA'ы

31 май 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песню Фрэнка Синатры

23 май 2022 : 		 Сможет ли MARK TREMONTI узнать свои песни?

22 апр 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

21 мар 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

28 сен 2021 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

2 сен 2021 : 		 Концертное видео TREMONTI

13 авг 2021 : 		 Концертное видео TREMONTI

4 авг 2021 : 		 Новое видео TREMONTI

23 июл 2021 : 		 Новое видео TREMONTI

10 июл 2021 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет осенью

30 дек 2020 : 		 MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года

18 ноя 2020 : 		 MARK TREMONTI: «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»

14 окт 2020 : 		 MARK TREMONTI начнёт запись осенью

2 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления TREMONTI
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|||| сегодня

Рождественский концерт MARK TREMONTI



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MARK TREMONTI 16 декабря в Орландо отыграл специальный рождественский концерт — видео доступно ниже.






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