Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 20
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 13
*ROB HALFORD о простате 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 20
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
[= ||| все новости группы



*

Tremonti

*



24 июл 2024 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет зимой

26 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARK TREMONTI

19 дек 2023 : 		 Рождественский концерт MARK TREMONTI

28 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

14 окт 2023 : 		 Новое видео от MARK TREMONTI

28 сен 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MARK TREMONTI

26 июл 2023 : 		 Рождественский альбом от MARK TREMONTI

21 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI написал музыку для пинбола

18 июл 2023 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни Синатры

13 июн 2023 : 		 MARK TREMONTI думает о второй пластинке песен Синатры

18 фев 2023 : 		 MARK TREMONTI — об Эдди Ван Халене и Джеффе Беке

20 дек 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет классику Фрэнка Синатры

2 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI не планирует биографию

28 июн 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песни FRANK'a SINATRA'ы

31 май 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет песню Фрэнка Синатры

23 май 2022 : 		 Сможет ли MARK TREMONTI узнать свои песни?

22 апр 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

21 мар 2022 : 		 MARK TREMONTI исполняет Фрэнка Синатру

28 сен 2021 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

2 сен 2021 : 		 Концертное видео TREMONTI

13 авг 2021 : 		 Концертное видео TREMONTI

4 авг 2021 : 		 Новое видео TREMONTI

23 июл 2021 : 		 Новое видео TREMONTI

10 июл 2021 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет осенью

30 дек 2020 : 		 MARK TREMONTI не выпустит альбом раньше осени 2021 года

18 ноя 2020 : 		 MARK TREMONTI: «Мой любимый альбом — "Master Of Puppets"»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом TREMONTI выйдет зимой



zoom
Лидер TREMONTI Mark Tremonti в недавней беседе сообщил, что готов выпустить новую пластинку:

«Мы сделали мастер, который уже готов. У нас готова и обложка. Ну и все будет выпущено девятого января»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 58

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом