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Новый альбом TREMONTI выйдет зимой



Лидер TREMONTI Mark Tremonti в недавней беседе сообщил, что готов выпустить новую пластинку:



«Мы сделали мастер, который уже готов. У нас готова и обложка. Ну и все будет выпущено девятого января»







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