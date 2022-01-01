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MARK TREMONTI не планирует биографию



У MARK'a TREMONTI недавно спросили, думал ли он о том, чтобы издать автобиографию:



«Ну, никогда не знаешь. Мне придется прожить еще немного времени, прежде чем это случится. Сначала я хочу дописать свою беллетристическую книгу».



Далее Tremonti пояснил, что ранее вместе с John Shirley он написал полноформатное художественное произведение, основанное на "A Dying Machine", концептуальном альбоме, выпущенном в 2018 году его проектом TREMONTI.



«Мы напечатали не знаю сколько копий, распродали их, а потом люди посоветовали мне: "Если ты хочешь получить сделку с издательством, ты должен перестать их продавать, чтобы потом заключить договор". Я придумал новую историю.



Одной из самых трудных вещей в моей творческой карьере, если ее можно так назвать, было получение этой издательской сделки. Я ходил вверх и вниз, влево и вправо, прошел через все — я сделал все, чтобы это произошло. И получить издательский контракт — это гораздо сложнее, чем получить контракт на запись.



Уже не так много людей покупают книги. Я люблю покупать настоящие книги, но многие люди просто покупают версии Kindle или что там у них — просто скачивают их в Интернете.



Так что это одна из моих миссий. Я активно пытаюсь заключить сделку на издание книги, чтобы я мог снова их выпускать!»







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