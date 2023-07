сегодня



MARK TREMONTI исполняет песни Синатры



MARK TREMONTI вновь исполнил песни Фрэнка Синатры в North Shore Center For The Performing Arts, Skokie, Illinois, 14 июля.









Thanks for putting this video together, Johnny Rabenda! Last night was everything I could have hoped for. The atmosphere was incredible and it was all for a good cause. Thanks to everyone who came out and I can't wait to do it again! pic.twitter.com/yTCue3lyR1





















просмотров: 215