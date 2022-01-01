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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
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Tremonti

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MARK TREMONTI исполняет классику Фрэнка Синатры



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MARK TREMONTI 15 декабря отыграл концерт в Лондоне, в рамках которого исполнял песни Фрэнка Синатры.












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