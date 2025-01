сегодня



MARK TREMONTI: «Благодаря METALLICA я взял в руки гитару»



MARK TREMONTI в интервью Primordial Radio признался в любви к METALLICA:



«"Master Of Puppets" — это тот альбом, который сделал меня музыкальным фанатиком по жизни. До этого я, как и все остальные, лишь слушал то, что крутили по радио. Думаю, в тот временной отрезок альбом BEASTIE BOYS "Licensed To Ill" был главной пластинкой, которую слушали буквально все. И вот однажды ночью я не мог заснуть, а мой брат Дэн всегда слушал металл на верхнем этаже нашего дома, и я мог слышать отголоски в своей комнате. Я спросил: "Что это за песня про санаторий?" И он дал мне кассету "Master Of Puppets" с "Welcome Home (Sanitarium)", и я просто влюбился в этот альбом. Пожалуй, это самая важная для меня пластинка в моей личной истории, которая сподвигла меня заниматься тем, чем я занимаюсь».



По поводу того, что именно в музыке METALLICA его сразу привлекло, Mark сказал:



«Она атмосферная, эпическая, красивая, злобная — в ней есть всё, что хочешь... Как я уже говорил, эта пластинка прекрасно сочинена. Такая песня, как "Battery", в которой есть вступление, которое сразу же притягивает к себе тем, как красиво она написано, а затем внезапно песня бьёт по голове взрывной тяжестью - в этом альбоме воплощено всё, что я хотел слышать в музыке, будучи ребёнком, и именно этот альбом заставил меня взять гитару и практиковать даунстрок, как это делал James Hetfield. И я думаю, что его голос, особенно на этой пластинке, является одним из величайших рок-голосов. Это моё. Я думаю, что эта музыка была на сто процентов моей и, по какой-то причине, такой же своей для миллионов и миллионов других людей».







+0 -0



просмотров: 159