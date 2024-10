сегодня



Фрагмент нового релиза басиста KING'S X



Doug "dUg" Pinnick сообщил о том, что 25 октября на Rat Pak Records выпустит новый сольный альбом "Thingamajigger", а первый сингл из этого релиза, Climbing Up The Mountain, доступен ниже:



01. Climbing Up The Mountain

02. Keep On Going

03. More Strings Attached

04. Let The Music Play

05. Love Defines You

06. From The Now

07. The Alarm

08. The One Thing

09. The Valley

10. Working It Out

11. Believe It







