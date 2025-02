сегодня



KING'S X придумали гранж?



В недавнем интервью с The Lounge With Jake Ellenbogen вокалист KING'S X ответил на вопрос о том, что он думает о словах басиста PEARL JAM начала 1990-х о том, что их группа стала известной благодаря тому, что KING'S X изобрели гранж:



«Очень круто, что он сказал это, особенно когда никто другой, особенно те, кто согласился бы с ним, не сказал бы ничего. И то, что он сказал об этом публично, очень много значило. Потому что почти каждый музыкант, с которым я сталкивался, говорил мне о том, насколько влиятельными были KING'S X, но лишь немногие делали об этом громкие заявления. Они упоминают классику... А мы, я полагаю, просто несли факел того типа музыки, который нуждался в развитии.



Настройка гитары в Drop D не является чем-то новым. Мы просто решили сыграть песню [THE BEATLES] "She's So Heavy" в Drop D. Вот и всё. Кантри-музыка в стиле Drop D с вокалом BEATLES. Потому что Drop D — это, по сути, музыка в стиле блюграсс. А Ty [Tabor, гитарист KING'S X] слушал блюграсс, когда учился в начальной школе. Его отец и брат играли на банджо, так что он сам из этой среды. И он играл эти риффы с Drop D, потом он просто увеличил искажение, и вот оно. Так получился гранж. По-моему, это было просто. И я полагаю, что когда многие люди услышали разницу в звучании, когда вы настраиваете гитару в Drop D, это уже совсем другой звук. А мы тогда к этому не привыкли. Теперь все к этому привыкли. Все стали играть ещё ниже. Это больше не является чем-то особенным. Что такое Drop D? Это уже звучит слабо. Это действительно так. Да, теперь есть KORN, есть MESHUGGAH. К чёрту это. Но в те времена просто Drop D был чем-то необычным... METALLICA играла в E. И это была самая тяжёлая фигня. SLAYER была самой тяжёлой группой, которую мы когда-либо слышали. Время от времени Эдди Ван Хален перенастраивал гитару с E на D, а Tony Iommi настраивался ниже на некоторых вещах BLACK SABBATH, но в конце концов настройка Drop D — это уникальный способ игры исполнителей блюграсса. И это лёгкий, простой способ.



Кто-то сказал мне однажды, что самый простой способ изменить мир своей музыкой — это придумать что-то крутое, что любой ребёнок сможет сыграть, как только возьмёт в руки гитару. Так что вспомните, как зазвучал гранж — от HELMET до FILTER. В течение полугода возникла целая новая волна музыки. И люди говорили, что это гранж, потому что это был гранж, как Neil Young».



Размышляя о том, как альбом NIRVANA «Smells Like Teen Spirit», вышедший в сентябре 1991 года, посеял смуту в авангарде глэма, положив конец эпохе, в которой доминировали гламурные, андрогинные и сверкающие рок-звёзды, полностью заполонившие радиоволны и почти исключительно транслировавшиеся на MTV, Doug сказал:



«Они уничтожили микробов, если смотреть на это с точки зрения фармацевтики. Мы просто выгорели от всего, что было в конце 1980-х. Это было как вирус. Всё звучало одинаково. Это было на радио, это было на телевидении — все выглядели одинаково, песни звучали одинаково. А когда появился гранж, прямо перед этим появились KING'S X, RED HOT CHILI PEPPERS, FAITH NO MORE и JANE'S ADDICTION, и всё это в течение года друг за другом. Внезапно возникло новое явление. Никто ни за кем не следил, но мы все слушали друг друга. И подростки хотели чего-то нового. И я считаю, что благодаря этим группам и KING'S X, гранжу, люди смогли обратить внимание на сцену Сиэтла, которая выпускала радикальные вещи, вдохновлённые творчеством вышеперечисленных групп, в том числе и нас.



Однажды Kim [Thayil] из SOUNDGARDEN рассказал мне, что он показал Крису Корнеллу настройку Drop D в 1985-м году. А ведь Ty написал "In The New Age" в 1985 году... Так что обе группы никогда не слышали друг о друге и начали сочинять песни в Drop D. Я познакомился с Крисом до того, как он скончался. Мы говорили о настройках. В общем KING'S X были как бы на одной волне с SOUNDGARDEN, мы были тем поколением, которое осмеливалось использовать разные настройки и разные тембры, и у нас были два разных вокалиста. И если послушать некоторые вещи SOUNDGARDEN и KING'S X, там были моменты, когда можно задаться вопросом: "Кто из них кто?", например, "Outshined", "Spoonman", "Black Hole Sun". И хотя никто не скажет: "Это звучит как KING'S X", но я знаю, что мы все слушали друг друга. Ну, может быть, не все. Во всех командах всегда был один человек, который был фанатом KING'S X, а остальным было наплевать. Но этот один человек всегда привносил что-то такое, что подталкивало их к этой вибрации, что было очень круто. Я имею в виду, что даже PEARL JAM не звучат как KING'S X, но включите первую пластинку и послушайте эту ритм-секцию... Это мы, я и Jerry [Gaskill, барабанщик KING'S X], слэмим это безобразие.



Я полагаю, мы все начали замечать, что происходит что-то новое. Мы все начали подталкивать друг друга. Мы все стали фанатами друг друга. Все говорили: "Мы нашли что-то, ребята". И большинство из них отдавали KING'S X должное, но в этой ситуации мы все как бы подталкивали друг друга, во всех смыслах».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 195