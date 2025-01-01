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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 74
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 67
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 52
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
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King's X

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31 июл 2022 : 		 PAUL SHAFFER присоединился на сцене к KING'S X

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Будет ли новый KING'S X?



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Doug "Dug" Pinnick в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думает ли группа о новом альбоме:

«А я понятия не имею. Мы просто не так быстро выпускаем пластинку как группа. Это просто настрой коллектива. Мы стали старше, мы стали медленнее, у нас появились другие дела. Что касается меня, то я только что выпустил свою сольную пластинку и готовлюсь выпустить все свои демо-записи на виниле. И я сделал ремикс на свой альбом [2013] «Naked», который вышел 10 лет назад, и выпустил его.

С KING'S X мы не торопимся. Я — трудоголик, поэтому я постоянно что-то выпускаю. Я пишу и пишу, собираю группы, выпускаю пластинки, и это очень весело. Так что я буду продолжать это делать, чем бы я ни занимался, пока не смогу больше этого делать.

Мы с группой уже давно говорим о новой пластинке и постепенно приходим к этому, просто собравшись с мыслями и говоря: «Хорошо, где мы будем ее записывать? Как мы это сделаем? У кого есть песни?».




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