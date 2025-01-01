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Будет ли новый KING'S X?



Doug "Dug" Pinnick в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думает ли группа о новом альбоме:



«А я понятия не имею. Мы просто не так быстро выпускаем пластинку как группа. Это просто настрой коллектива. Мы стали старше, мы стали медленнее, у нас появились другие дела. Что касается меня, то я только что выпустил свою сольную пластинку и готовлюсь выпустить все свои демо-записи на виниле. И я сделал ремикс на свой альбом [2013] «Naked», который вышел 10 лет назад, и выпустил его.



С KING'S X мы не торопимся. Я — трудоголик, поэтому я постоянно что-то выпускаю. Я пишу и пишу, собираю группы, выпускаю пластинки, и это очень весело. Так что я буду продолжать это делать, чем бы я ни занимался, пока не смогу больше этого делать.



Мы с группой уже давно говорим о новой пластинке и постепенно приходим к этому, просто собравшись с мыслями и говоря: «Хорошо, где мы будем ее записывать? Как мы это сделаем? У кого есть песни?».







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