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Вокалист KING'S X: «Мы не друзья и не враги»



В рамках недавнего интервью у Doug'a Pinnick'a спросили, с чем он связывает долголетие группы:



«Я могу [приписать] это тому же, что, по-моему, сказал Robert Plant о LED ZEPPELIN. Мы не друзья. Мы не ненавидим друг друга. Мы братья. Между нами нет никакого соперничества. Нет никакого гонора. Мы просто собираемся вместе и знаем, что когда мы втроем собираемся вместе, происходит что-то особенное, и мы находим в этом удовольствие. И мы продолжаем этим заниматься. Как я всегда говорю в конце каждого шоу, мы ненавидим друг друга так же сильно, как и любим, и мы готовы умереть друг за друга, и мы готовы убить друг друга. Это и есть мы. И это отличная семья. Все наши друзья и близкие друзья, они все понимают нас и знают нас. И это просто прекрасная большая семья людей из KING'S X. [Смеется]».







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