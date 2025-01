сегодня



GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL



GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько для него лично важно продолжение чествования наследия DEATH:



«Чак был нашим другом. Он был нашим металлическим братом. Его забрали слишком рано. Ему было 34 года, когда его забрали от нас. Сейчас нам по 56 лет, и нам слишком рано уходить из жизни. Итак, Чака больше нет, и поэтому он, по сути, не может создавать новую музыку, потому что он ушел на дно еще до того, как покинул эту землю, поэтому мы можем сохранить его музыкальное наследие, музыку DEATH, играть музыку DEATH для людей... Мы постоянно слышим это. Некоторые ребята примерно нашего возраста говорят: «Я видел DEATH в свое время, моя любимая группа. Я думал, что никогда больше не увижу их». И спасибо вам, ребята, за то, что вы это сделали». А еще у нас есть легион молодых фанатов.



Будущее дэт-металла, будущее DEATH или DEATH TO ALL в надежных руках, потому что есть много молодых людей, которые говорят: «Меня не было тут, когда DEATH делали свое дело. Когда вы, ребята, записывались, я еще даже не родился, но сейчас я большой фанат DEATH. Я открыл их для себя через» какой бы альбом они ни открыли. И то, что мы можем увидеться с вами, это лучшее, что может быть!»







