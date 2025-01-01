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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 115
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Death

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11 янв 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL

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16 май 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

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6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

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10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

16 июн 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH раскритиковал KAM'а LEE за комментарии о том, что Чак Шульдинер занимался плагиатом

16 июн 2022 : 		 KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED»

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16 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH

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7 дек 2021 : 		 Стрим концерта памяти лидера DEATH
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GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL



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GENE HOGLAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько для него лично важно продолжение чествования наследия DEATH:

«Чак был нашим другом. Он был нашим металлическим братом. Его забрали слишком рано. Ему было 34 года, когда его забрали от нас. Сейчас нам по 56 лет, и нам слишком рано уходить из жизни. Итак, Чака больше нет, и поэтому он, по сути, не может создавать новую музыку, потому что он ушел на дно еще до того, как покинул эту землю, поэтому мы можем сохранить его музыкальное наследие, музыку DEATH, играть музыку DEATH для людей... Мы постоянно слышим это. Некоторые ребята примерно нашего возраста говорят: «Я видел DEATH в свое время, моя любимая группа. Я думал, что никогда больше не увижу их». И спасибо вам, ребята, за то, что вы это сделали». А еще у нас есть легион молодых фанатов.

Будущее дэт-металла, будущее DEATH или DEATH TO ALL в надежных руках, потому что есть много молодых людей, которые говорят: «Меня не было тут, когда DEATH делали свое дело. Когда вы, ребята, записывались, я еще даже не родился, но сейчас я большой фанат DEATH. Я открыл их для себя через» какой бы альбом они ни открыли. И то, что мы можем увидеться с вами, это лучшее, что может быть!»




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