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Candlebox

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31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

23 май 2017 : 		 CANDLEBOX почтили память Криса Корнелла

16 апр 2017 : 		 Новая песня CANDLEBOX

20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

12 мар 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

29 янв 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

6 авг 2015 : 		 CANDLEBOX на PAVEMENT ENTERTAINMENT

9 июл 2015 : 		 CANDLEBOX расстались с гитаристом, барабанщиком

22 мар 2012 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

12 мар 2012 : 		 Новый альбом CANDLEBOX выйдет в апреле
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|||| сегодня

Новая песня CANDLEBOX



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"Let Me Down Easy", новая песня группы CANDLEBOX, доступна для прослушивания ниже. Этот первый за четыре года студийный материал от коллектива.

CANDLEBOX Releases First New Song In Four Years,





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