11 апр 2023



CANDLEBOX выпустят концертный релиз



CANDLEBOX 23 июня на Pavement Entertainment выпустят на CD, виниле и в цифровом варианте концертную пластинку "Live At The Neptune":



Side A



01. Cover Me

02. Blinders

03. He Calls Home

04. Change



Side B



01. Blossom

02. Sometimes

03. You

04. Far Behind







+0 -0



просмотров: 131