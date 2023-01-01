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*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
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*XXV — бабка ягодка опять! 49
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Candlebox

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11 апр 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят концертный релиз

12 дек 2022 : 		 Новое видео CANDLEBOX

7 июл 2022 : 		 У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы

13 май 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX объявил об уходе

19 мар 2022 : 		 О CANDLEBOX снимут фильм

1 янв 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»

22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях

31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»

17 авг 2021 : 		 Новая песня CANDLEBOX

12 июл 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

9 мар 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

23 май 2017 : 		 CANDLEBOX почтили память Криса Корнелла

16 апр 2017 : 		 Новая песня CANDLEBOX

20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

12 мар 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX
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|||| 11 апр 2023

CANDLEBOX выпустят концертный релиз



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CANDLEBOX 23 июня на Pavement Entertainment выпустят на CD, виниле и в цифровом варианте концертную пластинку "Live At The Neptune":

Side A

01. Cover Me
02. Blinders
03. He Calls Home
04. Change

Side B

01. Blossom
02. Sometimes
03. You
04. Far Behind




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