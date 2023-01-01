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Вокалист CANDLEBOX о решении уйти



В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" вокалист CANDLEBOX Kevin Martin рассказал о решении покинуть сцену:



«Во время COVID я испытал сильнейшее душевное потрясение, находясь дома с женой и сыном и понимая, что, возможно, я слишком сильно акцентировал ударение на неправильном слоге (он ссылается на фразу из фильма Майка Майерса и Гвинет Пэлтроу "Вид сверху" 2003 года). Моя музыкальная карьера настолько поглотила моё время, мои эмоции, мою энергию и всё остальное, что я понял, что не даю своей семье того, что ей от меня нужно, а именно меня. И, находясь дома, будучи отцом, учителем и мужем, научившись печь хлеб и осознав: "Боже, я упустил много вещей в своей жизни, которые мне нравятся", я подумал: "Мне нужно подумать, а когда я смогу с этой карьерой покончить".



Я люблю музыку, и она является частью моей жизни, я люблю выступать вживую, я люблю концерты, я люблю фанатов. И я никогда не принимаю это как должное. Но я понял, что не люблю её так, как любил, когда начинал. И поэтому я сказал своей жене: "Я думаю, что хочу сделать последнюю запись и хочу сделать это в 2023 году, когда будет 30-я годовщина дебютного альбома, а затем я хочу завязать небольшой бантик на этом деле и закончить всё в конце года. Что ты думаешь по этому поводу?" И она ответила: "Я бы с удовольствием, но только если ты готов". И мне потребовалось время с 2020 по 2022 годы, чтобы убедиться в этом.



Я не хочу быть исполнителем, который просто халтурит на сцене. Я был на таких шоу, я видел такие шоу. Я не хочу этого делать. И я бы не хотел стать таким человеком. Если это моя вершина, на которой я нахожусь, и я собираюсь уйти оттуда, и я в лучшей форме, и мой голос в отличной форме, и музыка, которую я делаю, и шоу, которые мы играем, просто фантастические, и мы получаем абсолютное удовольствие, то когда будет момент лучше, чтобы всё закончить?»







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