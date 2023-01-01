Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 32
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
*Новое видео PRIMAL FEAR 13
*JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как сл... 12
*SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновил Губка Боб!» 12
*Вокалиста LAMB OF GOD постригли 12
*ANNEKE VAN GIERSBERGEN едет в тур с MARKO HIETALA 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 32
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 16
[= ||| все новости группы



*

Candlebox

*



22 июл 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о решении уйти

16 июл 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

10 июн 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят прощальный альбом

11 апр 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят концертный релиз

12 дек 2022 : 		 Новое видео CANDLEBOX

7 июл 2022 : 		 У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы

13 май 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX объявил об уходе

19 мар 2022 : 		 О CANDLEBOX снимут фильм

1 янв 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»

22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях

31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»

17 авг 2021 : 		 Новая песня CANDLEBOX

12 июл 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

9 мар 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

23 май 2017 : 		 CANDLEBOX почтили память Криса Корнелла

16 апр 2017 : 		 Новая песня CANDLEBOX

20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист CANDLEBOX о решении уйти



zoom
В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" вокалист CANDLEBOX Kevin Martin рассказал о решении покинуть сцену:

«Во время COVID я испытал сильнейшее душевное потрясение, находясь дома с женой и сыном и понимая, что, возможно, я слишком сильно акцентировал ударение на неправильном слоге (он ссылается на фразу из фильма Майка Майерса и Гвинет Пэлтроу "Вид сверху" 2003 года). Моя музыкальная карьера настолько поглотила моё время, мои эмоции, мою энергию и всё остальное, что я понял, что не даю своей семье того, что ей от меня нужно, а именно меня. И, находясь дома, будучи отцом, учителем и мужем, научившись печь хлеб и осознав: "Боже, я упустил много вещей в своей жизни, которые мне нравятся", я подумал: "Мне нужно подумать, а когда я смогу с этой карьерой покончить".

Я люблю музыку, и она является частью моей жизни, я люблю выступать вживую, я люблю концерты, я люблю фанатов. И я никогда не принимаю это как должное. Но я понял, что не люблю её так, как любил, когда начинал. И поэтому я сказал своей жене: "Я думаю, что хочу сделать последнюю запись и хочу сделать это в 2023 году, когда будет 30-я годовщина дебютного альбома, а затем я хочу завязать небольшой бантик на этом деле и закончить всё в конце года. Что ты думаешь по этому поводу?" И она ответила: "Я бы с удовольствием, но только если ты готов". И мне потребовалось время с 2020 по 2022 годы, чтобы убедиться в этом.

Я не хочу быть исполнителем, который просто халтурит на сцене. Я был на таких шоу, я видел такие шоу. Я не хочу этого делать. И я бы не хотел стать таким человеком. Если это моя вершина, на которой я нахожусь, и я собираюсь уйти оттуда, и я в лучшей форме, и мой голос в отличной форме, и музыка, которую я делаю, и шоу, которые мы играем, просто фантастические, и мы получаем абсолютное удовольствие, то когда будет момент лучше, чтобы всё закончить?»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 161

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом