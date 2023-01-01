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Candlebox

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Вокалист CANDLEBOX: «Горько-сладкий привкус от прощания со сценой обеспечен»



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KEVIN MARTIN в рамках недавней беседы ответил, почему решил после 30 лет на сцене уйти на пенсию:

«У нас была отличная карьера, и я очень благодарен, что наша музыка продержалась 30 лет. Это странное чувство. Горько осознавать, что я прощаюсь с этим, и я не могу представить, что именно я буду чувствовать при последнем переборе гитарных аккордов. Но я принял это решение, обсудил его с женой и сыном, обсудил его с ребятами из группы. И я считаю, что это верное решение, и сейчас самое подходящее время. И я найду чем себя занять, это уж точно. Я люблю рыбалку, так что буду много заниматься этим».

На вопрос о том, как давно он впервые задумался об уходе на покой, Kevin сказал:

«Я начал обсуждать это с женой в 2020 году во время COVID. Я сказал: "Если всё не закончится слишком быстро, и я побуду дома немного, что ты думаешь о том, чтобы я был дома ещё дольше?" И мы начали обсуждать, когда наступит подходящее время. А потом мы также поговорили об этом с ребятами из группы. Я хотел убедиться, что они понимают, к чему я веду. Я не хотел, чтобы они чувствовали, что у них ничего не может быть в будущем. Поэтому я обязательно сказал им: "Послушайте, через три года мы будем именно этой группой. Поэтому я хочу, чтобы вы уже сейчас начали заявлять о себе и давать понять другим группам, что вы можете быть доступны". Потому что моя группа, любая, которая возьмёт к себе Brian'a [Quinn'a, гитара], Island'a [Styles'a, гитара], BJ [Kerwin'a, барабаны] или Adam'a [Kury, бас], будет самой счастливой группой в мире, потому что это четыре самых невероятных музыканта, с которыми мне когда-либо доводилось играть, и я желаю им самого лучшего. Поэтому во всех своих интервью я говорю о том, что у этой группы есть свой путь. Если вы ищете кого-то на замену, то вам стоит обратиться именно к этим ребятам, потому что я не могу представить себе лучших музыкантов, чем те, с кем я играю».




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