26 июл 2023



Видео полного концерта CANDLEBOX



Видео полного концерта CANDLEBOX, который состоялся 14 июля в The Troubadour, West Hollywood, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Bitches Brewin'

02. Arrow

03. What Do You Need

04. Change

05. Blossom

06. Crazy

07. Turn Your Heart Around

08. Sweet Summertime

09. Punks

10. Simple Lessons

11. My Weakness

12. Sometimes

13. Elegante

14. Cover Me

15. Far Behind

16. You

17. Rain











+0 -0



просмотров: 127