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*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
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Candlebox

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13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

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24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

12 мар 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

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10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

29 янв 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

6 авг 2015 : 		 CANDLEBOX на PAVEMENT ENTERTAINMENT

9 июл 2015 : 		 CANDLEBOX расстались с гитаристом, барабанщиком

22 мар 2012 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX
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О CANDLEBOX снимут фильм



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Warner Music Entertainment (WME) вместе с Highway West Entertainment снимут документальный фильм о CANDLEBOX — "Far Behind: The Candlebox Story". Продюсерами будут Guy Oseary, работавший менеджером U2, Madonna и RED HOT CHILI PEPPERS и Jack Piatt, основатель Highway West Entertainment:

Kevin Martin: «История CANDLEBOX — это история, которую давно пора рассказать, и мне не терпится поделиться с миром этим документальным фильмом — бескомпромиссным, честным, жестоким и настоящим. Наша история — это история неизвестной группы молодых людей, которые взяли мир штурмом во время своего первого похода, только чтобы потерять свой путь в неумолимом океане плохих решений и разногласий по поводу того, кто будет капитаном корабля. Хотя я сохранил имя CANDLEBOX за годы, прошедшие после распада первоначального состава на рубеже тысячелетий, продолжая выпускать актуальную музыку и выступать перед легионами поклонников с помощью самых талантливых музыкантов в мире, между нами, четырьмя оригинальными парнями, существовала магия. И теперь, когда мы гастролируем вместе в честь 30-летия, CANDLEBOX — это ещё и история искупления».

Oseary добавил: «В 20 лет я подписал контракт с CANDLEBOX на Maverick Records. Их дебютный альбом разошёлся тиражом более четырёх миллионов копий, что дало мне возможность впечатляюще начать свой путь в музыкальном бизнесе. За это я всегда буду в долгу перед ними».

Piatt: «Я учился в средней школе, когда в начале 90-х сиэтлское звучание добралось до сельского Огайо, и это оказало огромное впечатление на мою жизнь в музыкальном плане. CANDLEBOX играют ключевую роль в этом историческом наследии. Это важная история для многих людей, и для меня большая честь иметь возможность рассказать её».

CANDLEBOX Is Focus Of New Feature-Length Documentary




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