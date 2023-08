сегодня



Новая песня CANDLEBOX



"What Do You Need", новая песня группы CANDLEBOX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Long Goodbye", выход которого запланирован на 25 августа на Round Hill Records.



Трек-лист:



01. Punks

02. What Do You Need ft. Mona

03. Elegante

04. I Should Be Happy

05. Nails On A Chalkboard

06. Ugly

07. Maze

08. Cellphone Jesus

09. Foxy

10. Hourglass







