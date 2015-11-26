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*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 108
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 34
*Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура 17
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 17
*Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN 14
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Candlebox

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22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях

31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»

17 авг 2021 : 		 Новая песня CANDLEBOX

12 июл 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

9 мар 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

23 май 2017 : 		 CANDLEBOX почтили память Криса Корнелла

16 апр 2017 : 		 Новая песня CANDLEBOX

20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

12 мар 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

29 янв 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

6 авг 2015 : 		 CANDLEBOX на PAVEMENT ENTERTAINMENT

9 июл 2015 : 		 CANDLEBOX расстались с гитаристом, барабанщиком

22 мар 2012 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

12 мар 2012 : 		 Новый альбом CANDLEBOX выйдет в апреле
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|||| сегодня

Акустика от CANDLEBOX



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CANDLEBOX опубликовали акустическую версию хита “Riptide”.

CANDLEBOX Release Acoustic Version Of "Riptide", Produced By PETER CORNELL; Music Video Streaming



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