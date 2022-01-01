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Вокалист CANDLEBOX объявил об уходе



Вокалист CANDLEBOX Kevin Martin сообщил, что планирует покинуть группу после того, как будет отмечен 30-летний юбилей дебютного альбома. Однако это не означает, что он завязывает с музыкой:



«Я знаю, что есть ещё одна пластинка, которую я должен записать. И люди говорят: "Если ты сделаешь ещё одну пластинку, ты должен будешь отправиться с ней в турне". Это не обязательно так. Я бы, конечно, хотел, чтобы люди услышали её, но я думаю, что в данном случае для меня лучше просто принять тот настрой, который у меня есть, и то, что я решил для себя, и есть то, что я должен делать. Как бы я ни хотел продолжать петь, делать это и вкладывать себя в музыку так, как я это делаю, я должен признать, что я не влюблён в неё так, как это было раньше».











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