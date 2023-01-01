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*Новое видео THERION 30
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 25
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 13
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Candlebox

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18 дек 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о занятиях вне музыки

23 авг 2023 : 		 Концертное видео CANDLEBOX

17 авг 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Горько-сладкий привкус от прощания со сценой обеспечен»

17 авг 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 июл 2023 : 		 Видео полного концерта CANDLEBOX

22 июл 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о решении уйти

16 июл 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

10 июн 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят прощальный альбом

11 апр 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят концертный релиз

12 дек 2022 : 		 Новое видео CANDLEBOX

7 июл 2022 : 		 У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы

13 май 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX объявил об уходе

19 мар 2022 : 		 О CANDLEBOX снимут фильм

1 янв 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»

22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях

31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»

17 авг 2021 : 		 Новая песня CANDLEBOX

12 июл 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

9 мар 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе
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Вокалист CANDLEBOX о занятиях вне музыки



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У KEVIN'a MARTIN'a спросили, есть ли какие-то планы на будущее после завершения карьеры музыканта:

«Ну, я выпускаю бурбон. Я выпускаю текилу. Я выпускаю виски. Я выпускаю ржаной виски. У меня есть компания под названием Lost Marbles, которую я создал вместе с моим приятелем по имени Ник - Ник, который играет в группе MONA. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о MONA, но они фантастические, если вы этого не слышали. А еще у меня есть свой фонд, который называется Riptide Society и предназначен для молодежи из группы риска и молодых людей, находящихся в приемных семьях в США. По сути, мы помогаем им получить деньги на обучение в колледже, художественной школе, покупку товаров, оплату проживания, все, что угодно, для тех, кто растет в приемной семье. Так что это отнимает у меня очень много времени. А еще у моей жены есть линия одежды, и я занимаюсь мужской частью этой линии. В общем, много всего интересного, что не даст мне скучать»




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