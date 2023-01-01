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Вокалист CANDLEBOX о занятиях вне музыки



У KEVIN'a MARTIN'a спросили, есть ли какие-то планы на будущее после завершения карьеры музыканта:



«Ну, я выпускаю бурбон. Я выпускаю текилу. Я выпускаю виски. Я выпускаю ржаной виски. У меня есть компания под названием Lost Marbles, которую я создал вместе с моим приятелем по имени Ник - Ник, который играет в группе MONA. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о MONA, но они фантастические, если вы этого не слышали. А еще у меня есть свой фонд, который называется Riptide Society и предназначен для молодежи из группы риска и молодых людей, находящихся в приемных семьях в США. По сути, мы помогаем им получить деньги на обучение в колледже, художественной школе, покупку товаров, оплату проживания, все, что угодно, для тех, кто растет в приемной семье. Так что это отнимает у меня очень много времени. А еще у моей жены есть линия одежды, и я занимаюсь мужской частью этой линии. В общем, много всего интересного, что не даст мне скучать»







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