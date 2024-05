сегодня



Новый релиз CANDLEBOX выйдет летом



CANDLEBOX 12 июля на Round Hill Records выпустят обновленную версию студийного альбома "A Little Longer Goodbye", которая будет включать 12 оригинальных треков, два концертных номера, "Elegante" и "Cellphone Jesus" (recorded at Club Amanda in Santiago, Chile on October 27, 2023), а также новый сингл "Washed Up":



01. What Do You Need (featuring Mona)

02. Who You Are

03. Punks

04. Elegante

05. Hourglass

06. Maze

07. Ugly

08. Foxy

09. Running With The Stars

10. Nails On A Chalkboard

11. Cellphone Jesus

12. I Should Be Happy

13. Elegante (live)

14. Cellphone Jesus (live)

15. Washed Up







+0 -0



просмотров: 120