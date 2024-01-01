3 ноя 2024



Вокалист CANDLEBOX дал совет молодым: «Не пляшите как...!»



В новом интервью KEVIN MARTIN дал совет молодым:



«Это чертовски тяжелый бизнес. Вы не защищены, никто вас не защищает. Их цель — заработать на вас деньги. Вот почему ты должен работать. Твой менеджер заберет свои 15 процентов, твой агент — свои 10, так что у тебя уже минус 25 процентов. Играй как можно больше, б$$ь, концертов. Играйте все время, б$$ь. Гастролируйте с кем угодно, б$$ь. Выступайте перед кем угодно, б$$ь. Любая возможность играть музыку, чтобы люди вас услышали. И доверяйте друг другу. Уважайте друг друга. Дайте друг другу пространство, которое им нужно. И если вы чувствуете, что перегружены, скажите кому-нибудь: «Я чувствую себя перегруженным. Я не уверен, что у меня хватит сил на это». Потому что вы против 100 000 других групп. Я к тому, что, черт возьми, сколько пластинок было выпущено в этом году? Это поразительно. Так что если вы думаете, что вы, б$$ь, будете выделяться, то, скорее всего, не будете. Ты должен сделать так, чтобы выделиться.



Ты должен потерять себя, чувак, как пел сраный Эминем. Потеряй себя в настоящем. Не думай об этом, б$$ь. Если музыка движет тобой... И не пытайся отплясывать, как какой-нибудь ..дак из другой ... группы.



Если вы посмотрите клипы CLASH, ранние клипы AEROSMITH, ранние клипы LED ZEPPELIN, любую из этих групп, то все дело в настоящем и в том, чтобы быть в нем, не беспокоясь о том, правильные ли у тебя джинсы, правильные туфли, правильная рубашка, вся эта ху@@я, потому что все это не имеет значения. В конце концов, музыка — это единственное, что, б$$ь, имеет значение. Песня и то, что ты даришь этой всратой аудитории, — вот что самое важное в этот гребаный момент, б$$ь. И это должно быть самым важным для вас. А если ты думаешь о том, как ты выглядишь, как выглядят твои гребаные волосы или еще о какой-то херне, то тогда все это пустая трата времени. Но это только мое мнение».







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