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*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
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Candlebox

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Новая песня CANDLEBOX



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"Punks", новая песня группы CANDLEBOX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Long Goodbye", выход которого запланирован на 25 августа на Round Hill Records.

Трек-лист:

01. Punks
02. What Do You Need ft. Mona
03. Elegante
04. I Should Be Happy
05. Nails On A Chalkboard
06. Ugly
07. Maze
08. Cellphone Jesus
09. Foxy
10. Hourglass




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