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Candlebox

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31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»

17 авг 2021 : 		 Новая песня CANDLEBOX

12 июл 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

9 мар 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

23 май 2017 : 		 CANDLEBOX почтили память Криса Корнелла

16 апр 2017 : 		 Новая песня CANDLEBOX

20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

12 мар 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

29 янв 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

6 авг 2015 : 		 CANDLEBOX на PAVEMENT ENTERTAINMENT

9 июл 2015 : 		 CANDLEBOX расстались с гитаристом, барабанщиком

22 мар 2012 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

12 мар 2012 : 		 Новый альбом CANDLEBOX выйдет в апреле
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Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»



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Kevin Martin в интервью Sofa King Cool ответил на вопрос о том, каково ездить с концертами в пандемию:

«Наши фанаты не в восторге от этого, но мы не проводим встреч, не устраиваем VIP-мероприятий, у нас нет закулисных мероприятий, нет бесплатных билетов — это первый раз в моей карьере, когда мне приходится это делать. Мы просто не можем себе этого позволить. Я не могу позволить себе, чтобы кто-то из моей группы заразился COVID, или чтобы я заразился COVID, и мне пришлось бы закрыть тур на 10 дней на карантин.

Мы были в Уичито во время последнего тура, и утром рядом с нашим припарковались два туристических автобуса, и это были THE AVETT BROTHERS, которым пришлось отменить два концерта, потому что у кого-то из их команды или в заведениях, в которых они планировали выступать, были обнаружены положительные результаты. А это два дня сидения в Уичито [с] двумя гастрольными автобусами по тысяче долларов в день, не говоря уже о том, сколько нужно платить членам команды в день. Это тяжёлая работа.

Поэтому мы везде носим маски. Мы не общаемся ни с кем из команды на площадках, что очень прискорбно, потому что я знаю многих из этих ребят на площадках, где мы играем. И мы никуда не ходим. Мы даём шоу, проводим время в гримёрке, принимаем душ, приводим себя в порядок, что угодно, и сразу же идём в автобус и отправляемся в следующий город. Так что мы осторожны настолько, насколько это возможно.

Честно говоря, у нас было несколько случаев, когда люди кричали на наших ребят из команды на сцене: "Сними свою гребёную маску. Вам не нужно, б$$$ь, находиться в маске", а это очень грубо. Я не работаю уже 18 месяцев. Можно мне немного подзаработать, пожалуйста?»

CANDLEBOX Frontman:





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