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Вокалист CANDLEBOX : «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»



Kevin Martin в интервью Sofa King Cool ответил на вопрос о том, каково ездить с концертами в пандемию:



«Наши фанаты не в восторге от этого, но мы не проводим встреч, не устраиваем VIP-мероприятий, у нас нет закулисных мероприятий, нет бесплатных билетов — это первый раз в моей карьере, когда мне приходится это делать. Мы просто не можем себе этого позволить. Я не могу позволить себе, чтобы кто-то из моей группы заразился COVID, или чтобы я заразился COVID, и мне пришлось бы закрыть тур на 10 дней на карантин.



Мы были в Уичито во время последнего тура, и утром рядом с нашим припарковались два туристических автобуса, и это были THE AVETT BROTHERS, которым пришлось отменить два концерта, потому что у кого-то из их команды или в заведениях, в которых они планировали выступать, были обнаружены положительные результаты. А это два дня сидения в Уичито [с] двумя гастрольными автобусами по тысяче долларов в день, не говоря уже о том, сколько нужно платить членам команды в день. Это тяжёлая работа.



Поэтому мы везде носим маски. Мы не общаемся ни с кем из команды на площадках, что очень прискорбно, потому что я знаю многих из этих ребят на площадках, где мы играем. И мы никуда не ходим. Мы даём шоу, проводим время в гримёрке, принимаем душ, приводим себя в порядок, что угодно, и сразу же идём в автобус и отправляемся в следующий город. Так что мы осторожны настолько, насколько это возможно.



Честно говоря, у нас было несколько случаев, когда люди кричали на наших ребят из команды на сцене: "Сними свою гребёную маску. Вам не нужно, б$$$ь, находиться в маске", а это очень грубо. Я не работаю уже 18 месяцев. Можно мне немного подзаработать, пожалуйста?»







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