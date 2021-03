сегодня



Новое видео CANDLEBOX



"My Weakness", новое видео группы CANDLEBOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wolves", выходящего 17 сентября на Pavement Entertainment.



Трек-лист:



01. All Down Hill From Here



02. Let Me Down Easy



03. Riptide



04. Sunshine



05. My Weakness



06. We



07. Nothing Left To Lose



08. Lost Angeline



09. Trip



10. Don't Count Me Out



11. Criminals













+1 -2



просмотров: 379