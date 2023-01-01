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*Новое видео SLIPKNOT 23
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Candlebox

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13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

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26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX
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CANDLEBOX выпустят прощальный альбом



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CANDLEBOX сообщили, что финальным релизом группы станет пластинка "The Long Goodbye", которая будет выпущена 25 августа на Round Hill Records.




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