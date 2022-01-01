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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
*Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур? 9
*DARK FORTRESS всё 9
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*Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA 6
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 5
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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
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Candlebox

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12 дек 2022 : 		 Новое видео CANDLEBOX

7 июл 2022 : 		 У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы

13 май 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX объявил об уходе

19 мар 2022 : 		 О CANDLEBOX снимут фильм

1 янв 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»

22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях

31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»

17 авг 2021 : 		 Новая песня CANDLEBOX

12 июл 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

9 мар 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

23 май 2017 : 		 CANDLEBOX почтили память Криса Корнелла

16 апр 2017 : 		 Новая песня CANDLEBOX

20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

12 мар 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

29 янв 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX
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Новое видео CANDLEBOX



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"2022 Featured Artist", новое видео группы CANDLEBOX, доступно для просмотра ниже.

CANDLEBOX Release Exclusive Single, Video To Benefit Cancer Charity




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