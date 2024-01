сегодня



Вокалист CANDLEBOX: «Хотел бы я написать "Let It Be"...»



В рамках недавнего интервью у Kevin'a Martin'a спросили, какую бы он хотел написать песню из тех, что выпущены другими авторами:



«Это сложно, потому что я мог бы выбрать семь или восемь песен. Я бы остановился на "Let It Be" THE BEATLES, потому что настроение этой песни — общемировое. И я думаю, что сейчас нам, как обществу, не помешало бы больше такой музыки. Поэтому я выберу её. Несмотря на то, что я больший фанат [THE ROLLING] STONES, чем фанат BEATLES, я все равно считаю, что в этой песне есть что-то волшебное. Она появляется, и я оставляю ее включенной; я не переключаю ее. И [песня LED ZEPPELIN] "Stairway To Heaven", все то же самое. Боже, как бы я хотел написать её!»







