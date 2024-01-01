Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 20
*Умер Джеймс Коттак 20
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 18
*ACCEPT нашли «мага струн» 17
*KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH 17
*Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 20
[= ||| все новости группы



*

Candlebox

*



15 янв 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Хотел бы я написать "Let It Be"...»

18 дек 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о занятиях вне музыки

23 авг 2023 : 		 Концертное видео CANDLEBOX

17 авг 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Горько-сладкий привкус от прощания со сценой обеспечен»

17 авг 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 июл 2023 : 		 Видео полного концерта CANDLEBOX

22 июл 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о решении уйти

16 июл 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

10 июн 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят прощальный альбом

11 апр 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят концертный релиз

12 дек 2022 : 		 Новое видео CANDLEBOX

7 июл 2022 : 		 У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы

13 май 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX объявил об уходе

19 мар 2022 : 		 О CANDLEBOX снимут фильм

1 янв 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»

22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях

31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»

17 авг 2021 : 		 Новая песня CANDLEBOX

12 июл 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

9 мар 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист CANDLEBOX: «Хотел бы я написать "Let It Be"...»



zoom
В рамках недавнего интервью у Kevin'a Martin'a спросили, какую бы он хотел написать песню из тех, что выпущены другими авторами:

«Это сложно, потому что я мог бы выбрать семь или восемь песен. Я бы остановился на "Let It Be" THE BEATLES, потому что настроение этой песни — общемировое. И я думаю, что сейчас нам, как обществу, не помешало бы больше такой музыки. Поэтому я выберу её. Несмотря на то, что я больший фанат [THE ROLLING] STONES, чем фанат BEATLES, я все равно считаю, что в этой песне есть что-то волшебное. Она появляется, и я оставляю ее включенной; я не переключаю ее. И [песня LED ZEPPELIN] "Stairway To Heaven", все то же самое. Боже, как бы я хотел написать её!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 160

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом