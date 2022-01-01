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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 157

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 129
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 34
*Новое видео DEXCORE 25
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Candlebox

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29 ноя 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»

22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях

31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»

17 авг 2021 : 		 Новая песня CANDLEBOX

12 июл 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

9 мар 2021 : 		 Новое видео CANDLEBOX

31 авг 2020 : 		 Новая песня CANDLEBOX

8 мар 2020 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

18 янв 2018 : 		 CANDLEBOX соберутся вместе

23 май 2017 : 		 CANDLEBOX почтили память Криса Корнелла

16 апр 2017 : 		 Новая песня CANDLEBOX

20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

12 мар 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

29 янв 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

6 авг 2015 : 		 CANDLEBOX на PAVEMENT ENTERTAINMENT

9 июл 2015 : 		 CANDLEBOX расстались с гитаристом, барабанщиком

22 мар 2012 : 		 Видео с текстом от CANDLEBOX

12 мар 2012 : 		 Новый альбом CANDLEBOX выйдет в апреле
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Вокалист CANDLEBOX: «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»



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В рамках недавней беседы Kevin Martin ответил на вопрос о том, относится ли он к тому типу артистов, которые работают над музыкой каждый божий день:

«Нет, чувак. Я вообще не отличаюсь продуктивностью. Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг [смеётся]. Я не очень усердно работаю над этим. И это ужасно говорить, потому что когда я в студии, я работаю. Но я не рассматриваю музыку таким образом. У меня нет такого желания. Наверное, всё прекратилось... Когда я встретил свою жену Натали, я действительно потерял желание заниматься музыкой каждый день. Я безумно влюбился, и до сих пор её люблю. Так что я думаю, что мне гораздо больше нравится проводить время с женой и сыном, ходить на пляж и отдыхать, чем писать песни. Я просто не ощущаю, что сочинительство доставляет мне столько радости. Если только я не в настроении — если я в настроении писать, то я создам две или три песни за час. Например, на саундчеке на днях мы написали три вещи. Но это происходит, только если я настроен на это. Я не сижу весь день с гитарой и блокнотом, сочиняя тексты. Я просто никогда таким не был. Я не знаю, почему. Я просто не из таких».

CANDLEBOX





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