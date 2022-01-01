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Вокалист CANDLEBOX : «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»



В рамках недавней беседы Kevin Martin ответил на вопрос о том, относится ли он к тому типу артистов, которые работают над музыкой каждый божий день:



«Нет, чувак. Я вообще не отличаюсь продуктивностью. Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг [смеётся]. Я не очень усердно работаю над этим. И это ужасно говорить, потому что когда я в студии, я работаю. Но я не рассматриваю музыку таким образом. У меня нет такого желания. Наверное, всё прекратилось... Когда я встретил свою жену Натали, я действительно потерял желание заниматься музыкой каждый день. Я безумно влюбился, и до сих пор её люблю. Так что я думаю, что мне гораздо больше нравится проводить время с женой и сыном, ходить на пляж и отдыхать, чем писать песни. Я просто не ощущаю, что сочинительство доставляет мне столько радости. Если только я не в настроении — если я в настроении писать, то я создам две или три песни за час. Например, на саундчеке на днях мы написали три вещи. Но это происходит, только если я настроен на это. Я не сижу весь день с гитарой и блокнотом, сочиняя тексты. Я просто никогда таким не был. Я не знаю, почему. Я просто не из таких».







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