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Вокалист CANDLEBOX : «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»



Kevin Martin в рамках недавнего интервью рассказал о причинах, почему последняя работа получила именно такое название:



«Я придумал название для этой пластинки ещё до пандемии. Наблюдение за предыдущей [президентской] администрацией для такого человека, как я, было очень тревожным. То количество диссоциативного поведения, которое, кажется, закрепилось в мире, отчасти и стало причиной того, что я придумал эту концепцию. И когда у вас на посту такой человек, как Дональд Трамп, который постоянно разжигает дерьмо и в котором бурлит кипящий котёл глупости, — и я не хотел бы так говорить, потому что это очень несправедливо, потому что эти люди, возможно, не глупы; возможно, они на самом деле умны. Но как, чёрт возьми, вы можете позволить этому человеку разделять целую группу людей? Я имею в виду, около 300 миллионов человек, и это было буквально просто нарисовать линию на песке и сказать, что если ты пересечёшь эту линию, то ты самый худший человек на свете. Это очень странная эмоция. И я постоянно вспоминаю то, что произошло в 2001 году, 11 сентября, когда в тот год, после этого, наша страна объединилась так, как я никогда не видел и не испытывал, и, конечно, это позволило мне очень гордиться тем, что я американец: что мы могли уделить время друг другу и сказать: "Я сочувствую тебе. Давай сделаем всё по-другому. Давай изменимся". И мы потеряли это — мы снова это потеряли».



На вопрос о том, с какой стороны баррикад он находится, — предпочитает ли он быть в стае или он «одинокий волк», он ответил:



«У меня стайный менталитет. Что мне нравится в волках, так это то, что они работают на благо стаи. Конечно, они жестокие животные, но в то же время они очень заботливые и нежные. Я имею в виду, что альфа-самец не ведёт стаю; он следует за ней, чтобы убедиться, что стая делает то, что ей нужно. И я думаю, что в этом есть своя красота. Так что я думаю, что я либерал. Я считаю, что каждый заслуживает лучшего. И очень жаль, что есть ситуации, с которыми — я имею в виду, социальное обеспечение, Medicaid и всё такое — нам приходится иметь дело на родине. Нам это не нужно. Мы очень богатая страна, но вы не можете изменить менталитет того одинокого волка, который говорит: "Нет, мужик. К чёрту тебя. Ура мне". Это обратная сторона вопроса. Но я верю, что люди могут измениться. И я думаю, что они могут найти величие в чём угодно. Я просто хочу, чтобы люди иногда искали его в себе».







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