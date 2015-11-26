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Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях



Kevin Martin рассказал о том, как для него и его коллег по группе проходит тур в пандемию:



«Реакция отличная. Залы не заполнены до отказа — большинство из тех, где мы играем, — так что это немного странно. Но аудитория отличная; люди приходят. Это всё, на что вы можете надеяться. Самое странное, на самом деле, это то, что вы не можете полностью погрузиться в музыку, как мы делали это на протяжении многих лет. На задворках сознания всегда присутствует мысль: "А не поймаю ли я COVID на этом мероприятии?" И это не только со стороны группы, но и со стороны фанатов. Это просто одна из тех вещей, которая глубоко сидит на подкорке. Поэтому очень трудно просто наслаждаться происходящим в том варианте, как хотелось бы».



На вопрос о том, не заставили ли все протоколы COVID-19 впервые в карьере CANDLEBOX воспринимать гастроли как «работу», Martin ответил:



«Да. Это странно. Ты как бы чувствуешь: "Ладно, я должен быть здесь, и я хочу убедиться, что все получают удовольствие". Но да, это именно так. Впервые в жизни я почувствовал, что это работа».







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