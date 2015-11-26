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Candlebox

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13 ноя 2018 : 		 CANDLEBOX целиком исполнят дебютный альбом

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20 окт 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

19 апр 2016 : 		 Новое видео CANDLEBOX

24 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEBOX

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10 фев 2016 : 		 Акустика от CANDLEBOX

29 янв 2016 : 		 Новая песня CANDLEBOX

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9 июл 2015 : 		 CANDLEBOX расстались с гитаристом, барабанщиком

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12 мар 2012 : 		 Новый альбом CANDLEBOX выйдет в апреле
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Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях



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Kevin Martin рассказал о том, как для него и его коллег по группе проходит тур в пандемию:

«Реакция отличная. Залы не заполнены до отказа — большинство из тех, где мы играем, — так что это немного странно. Но аудитория отличная; люди приходят. Это всё, на что вы можете надеяться. Самое странное, на самом деле, это то, что вы не можете полностью погрузиться в музыку, как мы делали это на протяжении многих лет. На задворках сознания всегда присутствует мысль: "А не поймаю ли я COVID на этом мероприятии?" И это не только со стороны группы, но и со стороны фанатов. Это просто одна из тех вещей, которая глубоко сидит на подкорке. Поэтому очень трудно просто наслаждаться происходящим в том варианте, как хотелось бы».

На вопрос о том, не заставили ли все протоколы COVID-19 впервые в карьере CANDLEBOX воспринимать гастроли как «работу», Martin ответил:

«Да. Это странно. Ты как бы чувствуешь: "Ладно, я должен быть здесь, и я хочу убедиться, что все получают удовольствие". Но да, это именно так. Впервые в жизни я почувствовал, что это работа».

CANDLEBOX Frontman On Touring During Pandemic:





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